Anma programı kapsamında katılımcılar, deprem şehitleri anısına sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Sessiz yürüyüşün ardından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Asi Nehri'ne karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği programın ardından Büyükgöz, acının tazeliğini koruduğunu vurguladı.

Kaybedilen canları rahmetle anan Büyükgöz, 'Millet olarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz. Deprem şehitlerimizin hatırası kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın' dedi.

Büyükgöz, depremin hemen ardından Gebze Belediyesi olarak bölgede üstlendikleri göreve de değinerek, şunları kaydetti:

'Depremin hemen ardından Hatay'da temizlik koordinatörlüğü görevini üstlendik. Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekibimiz GEAK, ilk saatlerden itibaren hızla bölgeye intikal ederek sahada aktif görev aldı. Şahsım da yaklaşık iki ay boyunca bölgede fiilen bulunarak çalışmaları yerinde takip ettim. Tüm imkânlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik.'