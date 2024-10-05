Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin gastronomisine sağladığı katkılardan dolayı Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından Kayseri’nin gastronomi alanındaki duayeni ilan edildi. Büyükkılıç’a, Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz, aşçılık mesleğinde duayen ustalara takdim edilen mesleğin regalyesi takdim etti.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 4-10 Ekim günleri arasında lezzet avcılarına unutulmaz bir festival yaşatacak olan 2’nci Kayseri Gastronomi Günleri muhteşem bir törenle kapılarını açarken, Kayseri’yi gastronomi alanında da dünyaya tanıtmak adına büyük gayret gösteren Başkan Büyükkılıç’a ünlü şeflerden övgü yağdı.

2’nci Kayseri Gastronomi Günleri açılış töreninde ünlü aşçılar Kayseri mutfağının eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak ve kentin gastronomi turizmini canlandırmak amacıyla çeşitli yatırım ve projelere imza atan Büyükkılıç’a övgüler dizerek, katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından Kayseri’nin gastronomi alanındaki duayeni ilan edildi.

“KAYSERİ DIŞARDAN ÇOK BÜYÜK VE MUHTEŞEM GÖRÜNÜYOR”

Belediyelerin bu tarz etkinliklerin arkasında olmasının önemine işaret eden Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz “Kayseri dışardan çok büyük ve muhteşem görünüyor. Burada dünyanın en büyük gastronomi festivali yapılabilir. Kayseri’de bu potansiyel var. Dünyanın en büyük gastronomi festivali buraya yakışır mı, Guinness Rekorlar Kitabı’na girer mi? Yıllardan beri diyoruz ki dünyanın en iyi pastırması, en iyi sucuğu burada. Seneye Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için bir proje yapılırsa bu projede de bizden destek istenirse biz varız” diye konuştu.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Açıköz, Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri gastronomisi ile ilgili hizmetlerinden dolayı, aşçılıkta duayen ustalara takdim edilen mesleğin regalyesini takdim etti.

Açıkgöz, “Bizi meslekte yetiştiren, yetiştirdikten sonra da köşesine çekilmeyip, nefesleri ile olduğumuz her yerde dualarıyla bizlerle birlikte olan duayen ustalarımıza vermiş olduğumuz mesleğin ragalyesi, siz Kayseri’nin gastronomi alanındaki duayenimizsiniz. Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak Kayseri bölgemizin regalyesini takıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ise “Bu işte biz de varız. Teşekkür ediyorum. Tavsiyelerinize dikkat edeceğiz. Burada en büyük etkinliği yapacağız” dedi.