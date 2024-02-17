Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde spor yapan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen ilçe belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "’Çayırova’yı spor kenti yapacağız’ dedik ve Çayırova’yı spor kenti yaptık" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde spor yapan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ilk olarak Çayırova Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırımlar ve spor alanında kazanılan başarılara ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Ardından konuşma yapan Başkan Çiftçi, "Bizler 5 yıl önce yola çıktığımızda, ’Çayırova’yı spor kenti yapacağız’ dedik. 2 yıllık pandemi ve geçtiğimiz sene şubat ayında hepimizin yüreğini yakan depremlere rağmen, bizler Çayırova’yı spor kenti yaptık. Çocuklarımızın en güzel şekliyle geleceğe hazırlanabilmesi, hem bedensel gelişimlerini, hem de zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz ilçemizi spor alanında daha güzel noktaya getirmek"

"Biz lafta değil, samimiyetle milletin hizmetindeyiz" diyen Başkan Çiftçi, "Yaklaşık 5 yıl boyunca tüm imkanlarımızı seferber ettik. 9 branşta daha güzel eğitimler alabilmeniz için daha da çok çalışacağız. Hem şehrimizi geleceğe hazırladık hem de neslimizin ihyası için çalıştık. ’Spor alanındaki imkanlarımız yetmez’ dedik ve Çayırova’ya ikinci spor salonunu kazandırıyoruz. Spor alanında yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmaları Spor Lisesi’yle taçlandırıyoruz. İlçe olarak ülke genelinde yapılan müsabakalarda binlerce madalya ve onlarca kupa kazandık. Basketbolda ilçemizin adını tüm Türkiye’ye duyurduk. 2 yıl önce kurduğumuz basketbol takımımız 2 yılda iki şampiyonluk aldı ve şu an birinci ligde mücadele ediyor. Hedefimiz ilçemizi spor alanında daha güzel noktaya getirip, Çayırova’da yaşayan bütün çocuklarımızı sporla buluşturmak" şeklinde konuştu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.