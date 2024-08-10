Yazılı Mahallesinde ziyaretlerde bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “33 Mahallemize adil şekilde hizmet sunabilmek için çok çalışacak, hayata geçireceğimiz yatırım ve projeler ile ilçemize değer katacağız” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, sahada çalışmaları incelemeye ve vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Şenol Dinç, Yazılı Mahallesinde asfalt ve yol bakım çalışmaları ile birlikte şadırvan ve gençlik merkezi inşaatını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ardından Başkan Şenol Dinç, mahalle sakinlerinin çay sohbetine katıldı. Ekiplerden bilgi alarak çalışmaları inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “33 Mahallemize adil şekilde hizmet sunabilmek için çok çalışacak, hayata geçireceğimiz yatırım ve projeler ile ilçemize değer katacağız. Allah’ın izniyle bize inanan, güvenen hiçbir vatandaşımızı mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.