Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 27 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirdiği Akçay Gümrük Limanı ile BADO Akçay-Midilli Deniz Otobüsü Hattı, daha ilk ayından yoğun ilgi gördü. BADO seferleri yüzde 95'i doluluk oranına ulaşılırken, 1. ayında 412 yolcu ile tek yönde, bir seferde en yüksek sayıyı gördü. Körfez'in yeni ulaşım alternatifi sayesinde turizm ve bölge ekonomisi de canlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın şehrin turizm potansiyelini, yerel ekonomisini ve uluslararası tanınırlığını artırmak adına hayata geçirdiği BADO Akçay-Midilli Deniz Otobüsü Hattı ilk ayından itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT) tarafından 27 yıl aradan sonra yeniden hizmete alınan Akçayport'tan Midilli'ye 29 Temmuz'da başlayan seferlerle ilk aydan itibaren yolcu sayısı rekora koştu. Hafta içi seferlerinin de en az hafta sonu seferleri kadar yoğun talep gördüğü BADO Akçay-Midilli Deniz Otobüsü Hattı'nın hafta içi gerçekleştirilen bir seferinde tek yönde yüzde 95 doluluk oranı, 412 yolcu ile rekor sayıya ulaştı. Körfez turizmini hareketlendiren BADO'nun Akçay-Midilli Deniz Otobüsü Hattı, vatandaşın takdirini kazanırken yerel ekonomiyi de canlandırıyor.

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, BADO Akçay-Midilli Hattının ilk ayında gördüğü yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Hizmete açmadan önce yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarında buranın cazibe merkezi olabileceğini düşünmüştük ama ilgi bizim düşündüğümüzden de daha iyi bir noktada. Seferlerimize başlayalı bir ay oldu ve doluluk oranı beklenen seviyenin üzerinde. Tabii yalnızca Adaya değil, Midilli'den de gelen yolcularımız da var. Bu da Edremit, Akçay ve bölgemiz için turizm ile ekonomi açısından da canlılık getirecektir. Önümüzdeki süreçte bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hattı yalnızca iki nokta arasında ulaşım sağlayan bir deniz yolu olarak değil, Balıkesir'in turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir bağlantı olarak görüyoruz. Yine burada yeni hattımız ile birlikte en son 27 yıl önce hizmet verilmiş Gümrük Limanını da son teknolojiyle donatarak, modern yapısı ile Akçayport olarak yeniden hizmete açtık. Biz projelerimizi; akılcı, bilimsel ön değerlendirme ve modelleme çalışmaları sonrasında hayata geçiriyoruz. Burada da kurguladığımız güçlü iş birliği modeli sayesinde, minimum yatırım maliyetiyle kaynak tüketen değil, kaynak oluşturan bir projeyi şehrimize kazandırmış olduk. Deniz ulaşımda hem Ege hem de Marmara kıyılarında yeni hatlar açılması için fizibilite ve altyapı çalışmaları devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Akçay'dan Midilli'ye artık kolaylıkla gidebildiklerini ifade eden Şahika Evren, 'Valla çok mutluyuz. Biz Güre'de oturuyoruz. Bu kadar yakından gelip de Midilli'ye gidebilmek bizim için çok çok iyi oldu. Yeni çok memnunuz.' dedi.

BADO Akçay- Midilli hattının hizmete girmesini büyük bir mutlulukla karşıladığını söyleyen Hacer Kızıltepe, 'Bu hattın açılmasına belki benim kadar sevinen olmamıştır. Gerçekten çok güzel ve büyük bir hizmet oldu. Buradan Ayvalık'a gitmek çok zor oluyordu ama burası evimizin yakınında. Çok iyi oldu. Ahmet Akın iyi ki yapmış bu hizmeti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

BADO'nun deniz otobüsüyle Midilli'ye yolculuk yapan Nihan Nalbantoğlu, 'Burası muhteşem olmuş. Yani artık Midilli'ye ulaşmak çok kolay. Akçay'dan ilk defa gidiyorum ama bize buradan gitmek çok avantajlı geldi. Bu hizmetten çok memnunum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.' sözleriyle hizmete tam not verdi.

Mustafa Kulaksızoğlu, 'Biz çok mutluyuz. Altınoluk'ta oturuyoruz. Midilli'ye geçmek için Ayvalık'a gitmek çok zor oluyordu. Burası çok rahat ve güzel olmuş.' şeklinde konuştu.