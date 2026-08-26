Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangın sonucunda baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Gönen ilçesi Rüstem Mahallesi 9005 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.