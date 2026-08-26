Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bahçe içerisinde bulunan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Gönen ilçesi Rüstem Mahallesi 9005 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA