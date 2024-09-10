Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ile bir araya geldi. Başkan Şenol Dinç, “Öğrencilerimizin yararına ve faydasına olan her proje ve etkinlikte üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy’u ziyaret etti. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında gerçekleşen görüşmelerin ardından Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, öğrencilerin yararına olacak her proje ve çalışmanın içerisinde yer almaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Şenol Dinç, “Erenler Kaymakamımız Günhan Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Ersoy ile bir araya geldik. Öğrencilerimizin yararına ve faydasına olan her proje ve etkinlikte üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ilçemizde hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin yararına hizmetleri bulunan Ayhan hocamızı ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Kıymetli evlatlarımıza yönelik birçok çalışmamız var. Başlayan çalışmalarımızın haricinde çocuklarımız için hazırlığını sürdürdüğümüz projelerimiz var. İnşallah kısa zaman içerisinde sırasıyla bu çalışma ve projeleri hayata geçireceğiz. Bugün evlatlarımız için gerçekleştirdiğimiz görüşme ve toplantıların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.