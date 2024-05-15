Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sahada çalışmaları yakından inceledi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ilçe içerisinde caddelerde ve sokaklara devam eden yol tamirat ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışanlar ile bir araya geldi. Ardından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte kırık ve arızalı durumdaki şehir içi otobüs duraklarında incelemelerde bulunan Başkan Durgut, en kısa sürede durakların tamiratının ve yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti.