MediaMarkt Türkiye’nin, 2019 yılında elektronik perakendeciliği sektöründe başlattığı sadakat programı olan MediaMarkt CLUB, 6 milyon üyeye ulaştı.

MediaMarkt, bir yandan mağazalar açarak Türkiye’deki yatırımlarına devam ederken bir yandan da teknoloji severler için hayata geçirdiği özel hizmetlerle ‘Deneyim Şampiyonu’ olma iddiasını sürdürüyor. Beş yıl önce başlayan ve Türkiye elektronik perakendecilik sektöründe önemli bir fark oluşturan MediaMarkt CLUB, şu anda ülkenin en kapsamlı sadakat programlarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarına sunduğu cazip tekliflerle büyük ilgi çeken program, 6 milyon kişilik devasa bir topluluğa ulaştı.

Teknoloji severler, MediaMarkt CLUB üyeliği ile mağazalardan mediamarkt.com.tr’ye, Çağrı Merkezi’nden mobil uygulamaya kadar her yerde bu ayrıcalıklı programdan faydalanabiliyor. Böylelikle, kendilerine özel avantajlara her zaman ulaşma imkanına sahip oluyorlar.

Yapılan açıklamaya göre MediaMarkt CLUB’a üye olmak ise oldukça kolay. Teknoloji tutkunları MediaMarkt CLUB’a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik adresine tıklayarak üye olabiliyor.