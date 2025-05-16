Ziyaretlere Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz ile Meclis Üyesi Akın Uludağ da katıldı.

İlk durak Mustafakemalpaşa’ydı. Başkan Özdemir, burada Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile bir araya gelerek iki ilçe arasında hayata geçirilebilecek projeler üzerine görüştü. Turizm alanında ortak adımlar atılması yönünde fikir alışverişi yapıldı. Ardından CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Özdemir, İlçe Başkanı Gökhan Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle yerel siyasete dair değerlendirmelerde bulundu.

Karacabey’deki temaslarına Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile başlayan Özdemir, bu görüşmede de turizmin güçlendirilmesine yönelik iş birliklerini gündeme getirdi. Ziyaretin devamında CHP Karacabey İlçe Başkanlığı’na da uğrayan Özdemir, İlçe Başkanı Mustafa Utku ve parti yöneticileriyle yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Şadi Özdemir’in bu temasları, yalnızca nezaket ziyaretinden ibaret değil; aynı zamanda bölgede birlikte üretme, paylaşma ve kalkınma anlayışının altını çizen bir girişim olarak öne çıkıyor.