Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu devirlerinde gerçeğe aykırı beyan verdiği belirlenen kişilere uygulanan vergi ziyaı cezasında değişiklik yaptı.

Meclis’te kabul edilen Vergi Paketi kapsamında, mevcutta yüzde 25 olarak uygulanan ceza, yeni düzenlemeyle ihlale konu tutarın iki katı olacak şekilde yeniden belirlenmiş oldu.

Kanun değişikliğinde yer alan yeni düzenlemeye göre, tapu işlemi sonrasında emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedelle harç ödendiğinin ya da bildirilen devir–iktisap bedelinin gerçeği yansıtmadığının belirlenmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harca uygulanacak vergi ziyaı cezası artık yüzde 25 değil, “bir kat” olarak uygulanacak.

Yüzbinlerce Konuta Tebligat Gönderilecek

Düzenlemenin ardından GİB ekipleri, son yıllarda yoğun şekilde yürütülen geriye dönük incelemeleri yeniden kapsamlı biçimde ele alacak. Yapay zekâ destekli sistemlerle Türkiye’nin 81 ilindeki konut satışları incelenecek; son 5 yıl içinde satış bedelini piyasa değerinin altında gösterdiği belirlenen kişiler açıklama yapmaları için tebligatla çağrılacak.

Evlere gönderilen tebligatlar ile hem alıcı hem de satıcı taraflardan savunmaları alınacak. Denetimlerin sonucunda usulsüzlük yapıldığına karar verilmesi halinde taraflar, beyan ettikleri değer ile gerçek değer arasındaki farkı yüzde 100 zamlı olarak ödemek zorunda kalacak.