Kırklareli’ni Pınarhisar ilçesinde, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman anısına düzenlenen "20 Şehit İçin 20 Ağaç" fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Demiral tarafından organize edildi. Programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçe kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından fidan dikimine geçildi.

Fidanlara şehitlerin isimleri yazıldı

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu bahçesinde toprakla buluşturulan her bir fidanın üzerine, şehitlerin isimleri ve fotoğrafları özel olarak yerleştirildi. Katılımcılar, şehitlerimizin aziz hatırasına dualar ederek fidanları dikti.

Konuşmalarda birlik, dayanışma ve vatan sevgisinin altı çizilirken, etkinliğin hem şehitlerimizin hatırasını yaşatacağı hem de gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakacağı ifade edildi.

Anma programı, şehitlerimiz için edilen dualarla sona erdi.