Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kilit rol oynayan tramvay hattının kapasitesini artırmak amacıyla filosuna 10 yeni araç daha ekledi. Düzenlenen hizmete alım töreniyle birlikte kentteki tramvay aracı sayısı 18’den 28’e yükseldi. Törende konuşan Başkan Büyükakın, belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla model olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Tramvay projesinin başlangıç aşamasında yaşadıkları süreçlere değinen Büyükakın, Avrupalı muhataplarının projenin 2,5 yılda bitirilmesi hedefine şaşırdığını ancak kararlılıkla bunu başardıklarını anlattı.

"İstemiyoruz diyenler şimdi ilanlarda kullanıyor"

Büyükakın, projenin ilk dönemlerinde bazı bölgelerden tepkiler aldıklarını hatırlatarak, "Çok enterasandır. ’Sizden tramvay mı istiyoruz?’, ’Tramvay istemiyoruz, gidin nereye yaparsanız yapın’ diyenlerden, ’Benim önümde durak olmasın’ diyenlere kadar çok sayıda dirençle karşılaştık ama aslolan kamu yararıydı, çoğunluğun yararını gözetmekti. Tekil eksiklikler olabilirdi biz kararlı şekilde yolumuza devam ettik. Tramvay çalışması bittikten sonra o en çok direncin olduğu bölgelerde insanlar, ’Önünde tramvay durağı var’ diye evlerinin ilanlarını vermeye başladılar" dedi.

"Günde 70 binden fazla yolcu taşıyoruz"

Artan trafik hareketliliğine karşı çözümün raylı sistem ağını genişletmek olduğunu vurgulayan Büyükakın, 2019’da koydukları hedefler doğrultusunda ilerlediklerini belirtti. Raylı sistemin toplu taşımadaki payının yüzde 13,5-15 seviyelerine ulaştığını aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

"Mevcut özel halk otobüsleriyle entegre bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Diğer yandan da raylı sistemin toplu taşıma içindeki payını yükseltmeye çalışıyoruz. Uzun vadede bu şehir yüzde 30-35 mertebesinde ulaşımı toplu taşımayla yapmalı, bunun da yarısını raylı sistemle yapmalı. Bugün itibariyle 18 olan araç sayımızı, 10 yeni araçla birlikte 28’e çıkartmış oluyoruz ama bunun arkasında başka bir şey daha var. Mevcut tramvay istasyonlarımızı uzatıyoruz. Peronlarda şu an tek tramvay duruyor, tek bir set duruyor. Bunun iki tanesinin durabilmesi için o istasyonun daha uzun olması gerekiyor. Şu anda bu istasyonları uzatıyoruz. İstasyon uzadığında kuplaj yapılmış, beraber iki set tramvay çalışmış olacak. Böylelikle tramvaylarımızın kapasitesini iki katına çıkaracağız. Son rekorumuzdur, günde 70 bini aştık. Bu demektir ki, tramvayımızın kapasitesi 140 bine ulaşacak."