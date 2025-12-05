Edinilen bilgiye göre kaza; dün İnegöl'e bağlı Karalar mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Uğur D.(38) yönetimindeki 16 BUY 603 plakalı otomobil ile sürücü Muhammed Şiğva (21) yönetimindeki 16 BEZ 577 plakalı motosiklet Baykoca yolu kesişiminde çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Recep Koray S.(14) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Şiğva, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.