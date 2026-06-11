Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Bakan Tekin, bu yıl LGS kapsamında yeni bir güvenlik önlemi uygulanacağını belirterek, sınav yapılan sınıflara kamera yerleştirileceğini açıkladı.

Kameraların yalnızca sınav süresince aktif olacağını ifade eden Tekin, bu uygulamanın öğretmenlerin mahremiyetini zedelemeyecek şekilde yürütüleceğini söyledi. Tekin ayrıca, LGS ve YKS’de öğrencilerin müfredat dışında herhangi bir soruyla karşılaşmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Ara tatiller sürecek

Ara tatillerin kaldırılmayacağını belirten Bakan Tekin, yeni akademik takvimin yayımlanacağını ifade etti. Tekin, gelecek eğitim öğretim yılında birinci dönemde ara tatilin yapılacağını, ikinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı haftasına denk geldiğini dile getirdi.

Zorunlu eğitim süresine yönelik tartışmalara da değinen Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin kamuoyunda değerlendirilmesini önemsediklerini ancak kısa vadede bu konuda bir değişiklik planlamadıklarını söyledi. Tekin, dünyada eğitim sürelerinin yeniden tartışıldığını ve YÖK’ün de bu başlıkta çalışma yürüttüğünü kaydetti.