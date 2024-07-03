Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, stadyumda tel örgülerin kaldırılacağını, çevrenin işletmelerle canlandırılacağını ve stadyumun genel temizliği için çalışmalar yapacaklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün değerli Bursasporlulardan gelen mesajlar üzerine şu 3 konuya değinmek istiyorum: 1) Stadyumumuzda ilk üç sıranın güvenlik nedeniyle boş tutulması ve tel örgü uygulaması geldiğimiz bu çağda bize yakışmıyor. Bu hususta, İl Güvenlik Kurulu ile kulübümüz adına yapacağımız toplantı ile bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Sorun çözüldükten sonra Bursaspor’a yakışmayacak şekilde tutum gösteren kişilerin stada girememeleri noktasında elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim. 2) Stadyum etrafında taraftarlarımızın aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği, maç saatleri dışında da canlılık kazandıracak ve kulübümüze gelir getirebilecek işletmeler açılması konusuyla alakalı Belediyelerimizle gerekli görüşmelere başladık. İnşallah en kısa sürede bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 3) Stadyumumuzda koltuk bakımı, tuvalet ve genel temizlik konularında gerekli çalışmaların yapılacağından şüpheniz olmasın."