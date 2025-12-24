Paylaşımda, geleceğin mimarı olacak gençlerin her alanda desteklendiği belirtilerek, mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri ile üniversite öğrencilerine yönelik Eğitim Desteği uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı e-Belediye sistemi üzerinden gerçekleştirilen sosyoekonomik incelemeler sonucunda, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin eğitim desteği ödemelerinin başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, üniversite öğrencilerine toplam 18 bin TL, lise öğrencilerine ise toplam 9 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Ödemeler, Aralık, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere üçer aylık periyotlar halinde yapılacak olup Poca Dijital Cüzdan uygulaması üzerinden öğrencilerin hesaplarına yüklenecek.

Paylaşımda ayrıca ödemelere ilişkin bilgilendirmelerin SMS yoluyla yapılacağını belirterek, destekten yararlanan öğrencilerin Poca uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek kimlik bilgileriyle bireysel dijital cüzdan hesabı oluşturmaları ve kimlik doğrulamasını tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi paylaşımının sonunda, "Başarıya giden yolda, her adımda, gençlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.