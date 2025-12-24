Uyuşturucuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a ait saç örneğinde, hazırlanan raporda kokain bulgusuna rastlandığı belirtildi. Söz konusu raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği kaydedildi.

Şüpheli olarak ifade verdi, Adli Tıp’ta inceleme yapıldı

Soruşturma çerçevesinde Sadettin Saran’ın, şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı ve yaklaşık 2,5 saat süren bir ifade işlemi gerçekleştirdiği aktarıldı. Savcılıktaki sürecin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Saran’dan saç ve kan örnekleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren incelemelerin ardından Saran’ın serbest bırakıldığı bildirildi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim." ifadelerini kullandı.

"İTİBAR SUİKASTI" DEDİ

İnternette yayılan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, söz konusu içeriklerin kendisine yönelik bir itibar zedeleme girişimi olduğunu savunarak, bu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti.

İşte Sadettin Saran'ın o açıklaması:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir. Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, tutuklu yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçtiği öne sürülen yazışmalar ve görüntülerin dava dosyasına eklendiği ifade edilmişti.