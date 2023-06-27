Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi Biga Et Entegre tesisinde incelemelerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Biga Et Entegre Tesisindeki son hazırlıkları yerinde kontrol etti.

Başkan Erdoğan, vatandaşların Kurban Bayramını sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri ve kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için her türlü tedbirin alındığını belirtti.