Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesinde inşaat çalışmalarının sona yaklaştığı Gürdük Barajıyla ilgili Meclis toplantısında bilgilendirmede bulundu.MANİSA (İGFA) - Akhisar’ın en az 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan barajla ilgili DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Sadettin Ceylan ile protokol imzaladıklarını belirten Başkan Ergün, Gürdük Barajı’nın hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde protokolü için DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Sadettin Ceylan ile bir araya geldiklerini belirterek Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Ergün yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta MASKİ Genel Müdürlüğümüzde, Akhisar ilçemize inşa edilen Gürdük Barajı’ndan ilçemize içme suyu sağlanmasını içeren protokolümüzü DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Sayın Sadettin Ceylan ile imza altına aldık. Gürdük Barajı, Akhisar ilçemizin içme suyu, sulama ve taşkın koruma olarak uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak. Barajın inşaatında artık sona gelindi. Son rötuşları yapılıyor. İsale hatları ve arıtma tesisi yapıldıktan sonra ilçemizin neredeyse tamamına yakınına içme suyunu bu barajdan sağlayacağız. Şu an içme suyu verdiğimiz Seyitahmet’te bulunan sondajlarımız da ilçemizin yedek su kaynakları olacak. İmzaladığımız protokolle inşallah Akhisar’ımızın en az 50 yılını garanti altına almış oluyoruz. Manisa’mızın ilk içme suyu barajı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.