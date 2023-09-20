Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan duyulan silah sesi, önceki gün saat 18.00 civarında çevredeki insanlar tarafından duyuldu. Bu olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, kanlar içinde bulunan dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalpin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis incelemesi sonucunda, Kayaalpin'in şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği tespit edildi. Merve Kayaalpin'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayda kullanılan tabancanın, Kayaalpin'in babasına ait olduğu ve ruhsatının bulunduğu belirlendi. Cenaze dün ikindi vakti Dalaman Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Merve Kayaalpin'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından kimse cenaze törenine katılmazken, annesi Esin Tüzün gözyaşları içinde ayakta durmaya çalıştı.

TEKLİF GELMEDİ

Ali Rıza Kayaalp, polise verdiği ifadesinde kızının dizi ve sinema projelerine başvurduğunu ancak olumlu geri dönüş alamadığı için moralinin bozuk olduğunu belirtti. Bu nedenle Merve Kayaalp 'in psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.

Merve Kayaalpin, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı gibi dizilerde rol almıştı.