Balıkesir’in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Edremit Belediyesi Meclis Salonunda, mahalle muhtarları ile bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş “Mahallelerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çalışma programı yaptığımız toplantımızda muhtarlarımızla bir araya geldik. Talep, ihtiyaç ve sorunları onlardan dinleyip notlarımızı aldık. Toplantının sonunda geçtiğimiz günlerde doğum günü olan muhtarlarımızın yeni yaşlarını kutladık. Her mahallemizi kendi içerisinde değerlendirip çalışmalarımızı bu doğrultuda planlayacak, kentimizi birlikte yöneteceğiz.” dedi.