Hükümetin vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis'e sunmayı planladığı torba yasa taslağında beklenen kök maaş düzenlemesi yer almadı. Bu nedenle, açıklanan zam oranının ardından en düşük emekli aylığı konusunda dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönlendirildi.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonucunda, memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranları belirlendi. Buna göre, memur ve memur emeklileri %19,3 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı %24,7 olarak açıklandı.

Milyonlarca emekli resmi enflasyondan düşük zam alacak

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Bu kapsamda, kök aylığı 10 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı 12 bin 473 olacak.

Tahminlere göre, kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan yaklaşık 3,6 milyon emekli bulunuyor. Ancak, kök aylığı 9 bin lira olan emeklilere %12,3 zam yapılacakken, kök aylığı 8 bin lira olan milyonlarca emekli hiç zam almayacak. Kök aylıklara yapılan zam nedeniyle, milyonlarca emekli resmi enflasyonun altında kalan veya hiç zam alacak. Bu durumda, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayı alan emeklilerin durumu değişmeyecek.

Düzenleme torba yasaya girmedi

Temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenen torba yasa taslağında yer alması planlanan kök aylık düzenlemesi, tüm eleştirilere rağmen taslağa dahil edilmedi. Bu düzenleme, ocak ayında yapılan bir düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasını içeriyordu ve kök aylığı 10 bin liranın altında olan emekliler için farkın hazine tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştı.

Emeklilerin aylıkları enflasyon karşısında giderek erirken, hükümetin bu konuda bir düzenleme yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde emeklilerden aldığı oylarda önemli bir düşüş yaşayan hükümetin, açıklanan zam oranları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekete geçmesi bekleniyor.

Bakan Işıkhan refah payı olmayacağını söylemişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını ifade etmişti. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" şeklinde konuşmuştu.