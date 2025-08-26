Bir kız çocuk sahibi olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki’nin erkek çocukları dünyaya geldi. Kızı Asya Tuna’dan sonra ikinci kez evlat sahibi olmanın heyecanını yaşayan Eşki çifti, bebeklerine Noyan Volkan adını verdi.İZMİR (İGFA) - Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bornova Başkan Ömer Eşki, “Oğlumuz Noyan Volkan ile kavuştuk. Baba olma mutluluğunu ikinci kez tattığım için çok mutluyum. Bu sürecin tüm zorluğuna katlanan eşime ve sabırla bekleyen kızıma çok teşekkür ederim. Dilerim çocuklarımız özgür, tam bağımsız ve hukukun üstün olduğu bir ülkede barış içerisinde büyürler”dedi.

Kaynak: İGF