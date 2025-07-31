Nilüfer ilçesinde bulunan ve deprem dayanıklılık analizleri sonucunda Mart 2023’te boşaltılan 15 Temmuz İlkokulu binasının güçlendirme çalışmalarına yönelik ihale süreci başlatıldı.

29 Temmuz 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi onayla birlikte, güçlendirme işlemleri için ilk somut adım atılmış oldu. Güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, söz konusu binada Nilüfer 15 Temmuz İlkokulu, Beşevler Anaokulu ve Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi aynı çatı altında eğitim verecek.

Toplam 94 sınıftan oluşacak yeni eğitim kompleksi sayesinde; bölgedeki Ali Karasu İlkokulu ve Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu tekli eğitime geçecek. Ayrıca hâlihazırda Zekai Gümüşdiş Ortaokulu binasında faaliyet gösteren Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi kendi binasına taşınacak. Böylece Zekai Gümüşdiş Ortaokulu öğrencileri için de daha geniş, rahat ve verimli bir eğitim ortamı sağlanmış olacak.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Nilüfer ilçemiz için çok önemli bir ihtiyacı Sayın Bakanımıza ilettik. Talebimize Sayın Bakanımızın hassasiyet göstererek hızlı bir şekilde harekete geçilmesi şehrimiz adına bizleri son derece memnun etti. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e, Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’a, değerli Bursa Milletvekillerimize ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan ayrıca inşaat sürecinin hızlı ve titiz şekilde ilerleyeceğini de belirterek, "Hem fiziki kapasiteyi artıracak hem de eğitimde fırsat eşitliğini destekleyecek bu proje sadece bir bina kazandırmak değil, Bursa’nın eğitim kalitesini ve imkânlarını büyütmek anlamına geliyor. Bursa’nızın her alanda hak ettiği hizmetleri alması için milletvekillerimizle birlikte hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.