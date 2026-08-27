Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2026 yılı Erasmus+ Programı kapsamında Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi alanlarında akreditasyona sahip kuruluşlara yönelik Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA121) ile Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122) projelerinin başvuru sonuçları açıklandı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan sonuçlara göre, İnegöl'den 3 okul olmak üzere Bursa’dan toplam 17 proje desteklenmeye hak kazanırken hibe miktarı 2 milyon 305 bin 218 avroya ulaştı.

İNEGÖL'DE HİBE ALAN OKULLAR

Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje: Kültürel Çeşitlilikten Doğan Güçle Sürdürülebilir Geleceğe (KA122)

Hibe: 25 bin 949 avro



Bursa İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Proje: Operatör 360: Dikişte Kalite-Hız-Sürdürülebilirlik

Hibe: 72 bin 484 avro

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Proje: Textile 4.0 Üretimde Mükemmellik

Hibe: 59 bin 968 avro