Düzenlenen lansman programına Kaymakam Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İnegöl’ün zengin mutfak kültürünü, coğrafi işaretli ürünlerini ve yerel lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek İnegöl Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde düzenlenen lansman programında, etkinliğin detayları kamuoyuyla paylaşılırken İnegöl’ün gastronomi turizmindeki hedefleri de anlatıldı. İnegöl’ün zengin mutfak kültürünü, coğrafi işaretli ürünlerini ve yerel lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek İnegöl Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde düzenlenen lansman programında, etkinliğin detayları kamuoyuyla paylaşılırken İnegöl’ün gastronomi turizmindeki hedefleri de anlatıldı.

Yemeğin ardından programın açılış konuşmasını yapan Taban” Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bugün, değerli misafirlerimiz, heyecanlıyız. Bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncesinde bizlerle bu sofrayı paylaştığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum.

İnegöl Gastronomi Festivali öncesinde lansman gerçekleştiriyoruz. Bugün burada, öncesinde İnegöl’ün tescilli ürünlerini sizlere ikram edeceğiz. Gastro Restoranımızın bulunduğu mekânda sizleri ağırlıyoruz. İnegöl adına bir hikâye yazıyoruz. Bu hikâye inşallah güçlenerek büyür. Biz bir tohum attık, bu tohum meyvelensin, filizler versin istiyoruz. İnegöl’de gastronominin daha güçlü konuşulmasını, İnegöl’ün gastronomi liginde var olduğunu görmek ve bilmek istiyoruz.

İnegöl denince akla sanayisi, ticareti, kaplıcaları, üretimi ve İnegöl köftesi geliyor. Ancak “Bir köfteden daha fazlası” diyerek yola çıktık. Bu mottonun altını doldurmak üzere de yerel zenginliklerimizi çoğaltmaya devam ediyoruz, coğrafi işaretlerimizi çoğaltıyoruz, marka tescillerini alıyoruz. İnşallah gastronomi gücünü de ortaya koymak istiyoruz.

Bu işin bir hikâyesi var. Başta turizm çok önemli. Tabii sanayi, üretim, iş gücü hepsinden önemli ancak turizm gerçekten bacasız sanayi. Buradaki değerlerimizi inşallah hissettirebiliriz. Vatandaşlar, misafirler şehre gelecek, İnegöl’deki tüm işletmelerimiz bundan payını alacak. Ekstra bir gelir de şehre katacak. Bunun çok değerli ve önemli bir alan olduğunu ifade etmek istiyorum.

Çok değerli akademisyenlerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda, özellikle turizm başlığında bizlere İnegöl’ün üç tane önemli kası olduğunu ifade ettiler. Bunlar nedir dediğimizde; doğa turizmi, sağlık turizmi ve gastro turizmi İnegöl için majör alanlardır şeklinde bizlere ifade edildi.

Biz bunları önemseyerek detaylarına indik. Kastamonu Üniversitesi’yle İnegöl’ün doğa ve turizm planını açıklıyoruz. Bunu da duyuracağız. Beraberinde sağlık turizmi noktasında, başta Kurşunlu bölgemiz olmak üzere, yapmış olduğumuz bir çalışma var.

Bugünkü gündemimiz olan gastronomi turizmi noktasında da bir hikâye var. Hocalarımızın tavsiyesiyle biz önümüze dersimizi koyduk ve çalışmalar yürütmeye başladık.

Öncelikli olarak İnegöl’ümüzde değer oluşturabilecek tüm alanları gezdik. Bunlarla ilgili olarak kendimize ödevler çıkardık. Bunlar; merkezdeki araştırmalar, lokantacılarımız, esnaflarımız ve bu konuda aramızda da olan aşçılarımızdan aldığımız görüşler neticesinde bizler bu alanda coğrafi tesciller alabileceğimizi öngörerek çalışmalar yaptık.

Diğer şehirlerimizdeki tüm restoranlarda bunların sergilenebileceğini öngörerek çalışmalar yaptık ve hamdolsun şu anda 6 coğrafi işaretli ürünümüz var. Az önce Ticaret Odası Başkanımız ifade ettiler. Ticaret Borsamızın da coğrafi işaret aldığını ifade ettiler. Bununla birlikte 7 coğrafi işaretli ürünümüz olmuş oldu. Bunlar bizim değerlerimiz. İnşallah bunları tanıtmaya, duyurmaya devam edeceğiz.

Tabii önümüzdeki günlerde de festivalimiz olacak. 4-6 Eylül tarihlerinde, cuma, cumartesi ve pazar gününü kapsayan bu festivalin içerisinde bu lezzetlerin hikâyeleri anlatılacak. Üreticisiyle, şefleriyle yeni lezzetlerimizi buluşturacağız, yerel ürünlerimizin keşfini sağlayacağız, yeni ürün ve lezzetlerimizi tattıracağız. İnşallah vatandaşımız da misafirlerimiz de bunu hissedecek. Gastronomi pazarımız, yerel lezzet çarşımız, sokak lezzetlerimiz ve yerel lezzet alanlarımızla İnegöl mutfağını yaşayan bir deneyime dönüştürmüş olacağız. Burada 100 çadır ve stantla dolu dolu bir festival alanı oluşturacağız. Tabii bu programları yaparken bu işin merkezinde yine İnegöl üreticisi, esnafı ve ustası olacak. Kadın üreticilerimiz, gençlerimiz, evlatlarımız olacak. İnegöl’ün hikâyesini aslında hep beraber yazacağız. Sadece İnegöl Belediyesi yazmış olmayacak. Tabii bu festival boyunca İnegöl’ümüzde önemli isimleri de ağırlayacağız. Daha önce bahsetmiş olduğum çok değerli şefimiz Dr. Esat Özata, hocamız Sahrap Soysal, Maria Ekmekçioğlu, Prof. Dr. Oğuz Özyaran ve Aslı Hünel gibi farklı isimleri şehrimizde ağırlıyor olacağız. Onların güzel ve önemli bilgilerinden istifade ediyor olacağız. Tabii burada yine aynı şekilde İnegöl’deki şeflerimiz, aşçılarımız, Bursa’daki aşçılar derneklerimiz, kadın üreticilerimiz, lokantacılarımız ve yerel ustalarımız; hepsi bu festivalimizin bir parçası, paydaşı. Ben her birine teşekkür ediyorum. Festival 4-6 Eylül dedik ama burada 5 Eylül Cumartesi akşamı bir konserimiz var. Retrobüs konserimiz olacak, onu da duyurmak istiyorum. 6 Eylül, İnegöl için çok önemli, çok değerli. 6 Eylül, İnegöl’ümüzün kurtuluş günü. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anmak istiyorum. O gün anma programlarımız olacak. Festival programlarımız da icra edilmeye devam edecek. Ben çok fazla uzattım, kusurumuza bakmayın lütfen. Her birinize çok teşekkür ederim. Başta kıymetli Kaymakamımız, Kültür ve Turizm Müdürümüz, Bakanlığımız, İnoksan Endüstriyel Mutfak firmamız, Pirge Bıçak, Göran Porselen, Lokantacılar Odamız ve tüm kıymetli aşçılarımıza; çalışma ekibime, Kültür Müdürümüz ve gastro temsilcimiz olmak üzere arka planda buraya destek veren kıymetli çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun diyorum. Diğer şehirlerimizdeki tüm restoranlarda bunların sergilenebileceğini öngörerek çalışmalar yaptık ve hamdolsun şu anda 6 coğrafi işaretli ürünümüz var. Az önce Ticaret Odası Başkanımız ifade ettiler. Ticaret Borsamızın da coğrafi işaret aldığını ifade ettiler. Bununla birlikte 7 coğrafi işaretli ürünümüz olmuş oldu. Bunlar bizim değerlerimiz. İnşallah bunları tanıtmaya, duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, "İnegöl Gastronomi Festivali'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Sayın Belediye Başkanı'mızı ve ekibini tebrik ediyorum; böylesine anlamlı bir organizasyonu ilçesine kazandırdıkları için. Ben de İnegöl'de bir buçuk ay önce göreve başladım. İnegöl'den önce ülkemizin birçok yerinde görev yaptım ve bu konuda da birçok tecrübeye sahibiz. Ama İnegöl'ümüz çalışkan insanlarıyla, girişimci ruhuyla gerçekten ülkemiz için çok önemli bir potansiyele sahip. Mobilya sanayisinin, girişimci insanlarının, tarihinin yanında gastronominin de İnegöl'ümüzde bir yer edinmesi, ilçemiz adına çok önemli bir gelişme. Dünyanın birçok yerinde insanlar gastronomiyi de deneyimlemek için seyahat ediyorlar. Bu noktada para harcıyorlar ve damaklardaki tadın peşine düşüyorlar. Ülkemizde bu noktada gerçekten isim yapmış başarılı illerimiz var. Tam İnegöl'ümüz de bu noktada yaptığı çalışmalar ile, gastronomi ile, ürettiği ürünler ile ülkemiz açısından bir değer. Biliyorsunuz, 3000'in üzerinde mobilya sektöründe çalışan iş insanımız var. Bunlar yurt dışına çıkıyorlar. Bunların hepsi aslında bir turizm elçisi. Bunlar gastronomimizi tanıtmak için, birçok noktada ilçemize katkı sağlamak için çok önemli değer. İnşallah belediyemizin bu çalışmaları ile birlikte, gastronomi İnegöl'ümüzde çok önemli bir yer edinecek. Önce Bursa'mız ve Türkiye'miz, sonrasında Avrupa'da hak ettiği yeri alacaktır. Emeklerinden dolayı belediye başkanımıza ve tüm ekibine, katkı veren değerli hocalarımıza, sivil toplum örgütlerimize, siyasi partilerimizin değerli başkanlarına teşekkür eder; hepinizi saygıyla selamlarım." dedi.