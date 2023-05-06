Edirne'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, geçirdiği kalp krizi sonucu (60) yaşında hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Pehlivanköy İlçesi’nin Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, yaklaşık bir ay önce evinde kalp krizi geçirmiş, 112 Acil Ambulans ekibi ile Babaeski Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılmıştı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Başkan Açıkel, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ne sevk edilerek, tedavi altına alınmış, yapılan anjiyo ile kapalı olan damarları sten takılarak açılmıştı.

Daha sonra eski sağlığına kavuşan Başkan Açıkel, sosyal medya hesabından da yaptığı son paylaşımda şu mesajı paylaşmıştı. "Sevgili dostlar 23 Nisan Pazar günü saat 20.30 civarı geçirdiğim kalp krizi sonucunda 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Babaeski ilçesi sonra Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleler ve anjiyo işlemleri sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavim sonlandırılmış kardiyoloji kliniğinde devam etmektedir. Bu süre zarfında arayan soran selam gönderen tüm dostlarıma teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

Başkan Açıkel, bugün saat: 18.00 sıralarında tedavi gördüğü Kardiyoloji Bölümü’nde Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata veda etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’den 4’ncü dönemdir Pehlivanköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve ayni zamanda Trakya Belediyeler Birliği Meclis Üyesi olan Başkan Açıkel, ev hanımı Gonca Açıkel ile evli olup, 1 kız ve 1 erkek çocuk babasıydı.

Başkan Açıkel’in cenazesi bugün Pehlivanköy Merkez Caminde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilecektir.