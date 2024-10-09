Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Sarıköy’de düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi. Toplantıya belediye birim müdürleri de katılırken, vatandaşların özellikle pazar yeri düzenlemeleri, yol bakım çalışmaları ve altyapı sorunlarına dikkat çekildi. Belediye ekipleri, dile getirilen sorunları yerinde not aldı.

"Sorunların takipçisi olacağız"

Başkan Palaz, Sarıköy’deki sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için kararlı olduklarını belirtti. Vatandaşların taleplerine duyarlı olduklarını vurgulayan Palaz, “Sarıköy halkımızın dile getirdiği sorunları çözmek için çalışmalarımıza başladık. Birim müdürlerimize, bu konuların sıkı takipçisi olmalarını söyledim. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.

Toplantıya katılan birim müdürleri de vatandaşların şikayet ve taleplerini not alarak çözüm için çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Palaz, Sarıköy’de yol ve altyapı gibi önemli konulara en kısa sürede müdahale edileceğini söyledi. “Her talebi dikkatle değerlendiriyoruz ve çözüm üretmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz,” diyerek, yerel yönetim ile halk arasında kurulan güçlü iletişim köprüsüne dikkat çekti.

Gönen Belediyesi, Sarıköy’deki sorunların çözümü için çalışmalarını hızla sürdürüyor.