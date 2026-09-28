Gemlik'te bu yıl ikincisi düzenlenen Uçurtma Şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte 700 uçurtma ücretsiz olarak dağıtılırken, çocuklar gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Etkinliğe Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kadın Meclisi Başkanı Arzu Kömürcü Çam, Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız, yürütme kurulu üyeleri, taraftar derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda Gemlikli katıldı.

Şenlik kapsamında çocuklara 700 adet uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı. Pamuk şeker, patlamış mısır, rüzgâr gülü ve yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra çeşitli aktiviteler düzenlendi. Şenlik alanı gün boyunca çocukların neşeli sesleriyle renklendi. Gökyüzünü rengârenk uçurtmaların süslediği etkinlikte çocuklar uçurtmalarını uçururken, arkadaşları ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlik, çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşmasına sahne oldu.