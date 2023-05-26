Kahramanmaraş’ta oluşturulan Necip Fazıl Konteyner Kenti 1’inci etabının içerisinde yer alarak konteynerler kuran, depremzede çocukları sosyal hayata adapte etmek ve afetin izlerini silmek amacıyla “Hayat Gençlik ve Çocuk Parkı” kazandıran Adapazarı Belediyesi, çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Program çerçevesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Mutlu Işıksu, “İlk andan itibaren seferberiz, tek yüreğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin tüm kurumları burada. Bizler de Adapazarı Belediyesi olarak yerimizi aldık ve hep buradayız” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Yusuf Özden ve Nilgün Akman, AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ile birlikte Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla buluştu. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde oluşturulan Necip Fazıl Konteyner Kent’in 1’inci etabının içerisinde Adapazarı Belediyesi olarak yer aldıklarını daha ilk günlerde konteyner kurulum çalışmalarını başlatarak hızla tamamladıklarını, “Hayat Çocuk ve Gençlik Parkı” ismiyle de güzel bir sosyal alan kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Başkan Işıksu depremzede aileleri ziyaret etti ve düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu. Başkan Işıksu’ya Necip Fazıl Konteyner Kent’ten sorumlu Kaymakam Tuğçe Yılmaz da eşlik etti. Etkinlikte, çocuklar müzik, Hacivat-Karagöz gösterisi, palyaçolar ve ikramlar eşliğinde oynayıp eğlenceli vakit geçirdi. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, “Büyük bir imtihandan geçtik, imtihanın izlerini silmek için hepimiz ilk andan itibaren seferber olmaya devam ediyoruz. Sakarya Valimiz Çetin Oktay Kaldırım, depremin hemen ardından bugüne Kahramanmaraş’ta büyük gayret sarf ediyor, keza Kaymakamımız Tuğçe Yılmaz da büyük bir özveriyle çalışıyor, şükranlarımızı sunuyorum. Adapazarı Belediyesi olarak depremden etkilenen illerde çok önemli hizmetleri sunmaya gayret ettik, etmeye devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurumlarının, belediyelerin ve STK’ların sahada olduğunu dile getiren Başkan Işıksu, “Necip Fazıl Konteyner Kent’te 2 binin üzerinde konteynerde 5 bini aşkın vatandaşımız yaşıyor. Adapazarı Belediyesi olarak biz de Akyazı Belediyemizle birlikte 1’inci etabın içerisinde yer aldık, çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal alanlar kazandırdık. Devletimiz burada çok kapsamlı ve tüm ihtiyaçlara cevap veren bir yaşam alanı inşa etmiş durumda. Çarşılar, okullar, yemek dağıtım noktaları, mescit, kitap kafe, çamaşırhaneler, psikososyal destek ofisleri, sağlık birimi ve aile hekimliği, portatif havuz, genç ofisler, kodlama sınıfları, ücretsiz ikramların olduğu çay evleri ve 10 bin kişilik yemekhane. Vatandaşlarımız verilen hizmetlerden son derece memnun. Konteynerlerimizde depremzedelerimizi ziyaret ettik, düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımız çok mutlu oldu. Ailelerimizin yüzü gülüyor, her biri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor: ’Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan eksik etmesin’ diyorlar. İnşallah devlet millet el ele, daha güzel günlere yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.