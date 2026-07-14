Şehitleri rahmet, gazileri minnetle anan Karabatı, milli birlik ve beraberlik ruhunun her zaman canlı tutulması gerektiğine dikkat çekti. Karabatı ayrıca, 15 Temmuz Çarşamba günü Karacabey'de gerçekleştirilecek şehitlik ziyareti, Mevlid-i Şerif ve Cumhuriyet Alanı'ndaki anma programına tüm vatandaşları davet etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin gösterdiği kahramanlığın Türkiye'nin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, tüm vatandaşları düzenlenecek anma programlarına davet etti.

Başkan Karabatı mesajında, '15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların ve kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizi en içten duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz, Türkiye tarihinin unutulmayacak dönüm noktalarından biri, milletimizin azim ve kararlılığıyla gösterdiği destansı direnişin simgesidir.' dedi.

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin sergilediği birlik ve beraberliğin tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Karabatı, 'Kahraman milletimizin FETÖ'cü darbeci teröristlere ve vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devletimizi teslim alabileceklerini sanan hainler, milletimizin iradesi karşısında büyük bir hüsrana uğramıştır. 15 Temmuz gecesi gösterilen kararlı duruş sayesinde devletimiz ve milletimiz bugün çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.' diye konuştu.

15 Temmuz'un, vatan sevgisinin ve milli iradenin en güçlü şekilde ortaya konulduğu gecelerden biri olduğunu ifade eden Karabatı, 'Bir toprağın nasıl vatan olduğu ve nasıl vatan olarak kalacağı sorusunun cevabını aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.' ifadesini kullandı.

Anma programlarına davet

Öte yandan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karacabey'de düzenlenecek programlara da tüm vatandaşları davet etti.

Anma etkinlikleri, saat 10.30'da ilçe merkezindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Ziyaret kapsamında İlçe Müftüsü ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek ve dualar edilecek. Öğle namazı öncesinde ise Hüdavendigar Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okunarak aziz şehitler için dua edilecek.

Günün finalinde ise saat 20.00'de Cumhuriyet Alanı'nda, Karacabey Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirilecek.

Başkan Karabatı, '15 Temmuz ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizi rahmetle anmak ve milli birlik ile beraberliğimizi bir kez daha göstermek adına tüm hemşehrilerimizi anma programlarımıza davet ediyorum.' dedi.