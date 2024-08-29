Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Türk milletinin tarihindeki en büyük askeri zaferlerden biri olan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Karabatı, bu zaferin milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin simgesi olduğunu belirterek, tüm Karacabey halkının ve Türk milletinin Zafer Bayramı’nı coşku ve gurur içinde kutladığını ifade etti.BURSA (İGFA) - Başkan Fatih Karabatı mesajında, “30 Ağustos Zafer Bayramı bir milletin kendi kaderini tayin ettiği, esarete boyun eğmeyerek, içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla kazandığı onurlu bir mücadeledir. Bu zafer, milletimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, 1922'deki Büyük Taarruz ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması, bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgelerinden biri olarak anılmaktadır. Bu zafer, milletimizin özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği mücadelenin doruk noktasıdır. Tarihten aldığımız bu miras, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatmaktadır. Her zaman olduğu gibi, bu büyük zaferin hatırasını yaşatarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma kararlılığını sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine ve ilkelerine olan bağlılığımızı en üst düzeyde tutarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, vatanın bütünlüğü ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan Karabatı, aynı zamanda ülkenin aydınlık yarınları için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: igf