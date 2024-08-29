BUSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda 30.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında Nlüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 30.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."
Kaynak: ÖZNUR DEDE