Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov kutlama mesajı yayımladı.

Kassanov, 21. Yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını belirttiği mesajında, “Sevgili Cumhurbaşkanımız, yeniden seçilmeniz dolayısıyla sizi içtenlikle tebrik ediyorum. Bu büyük başarı, milletimizin size olan güvenini ve liderliğinizi bir kez daha göstermektedir. Türkiye’nin geçmişteki başarılarına ve gelecekteki hedeflerine olan inancınızı, kararlılığınızı ve azminizi millet olarak her zaman takdir ettik. Gerçekleştirdiğiniz reformlar, ekonomik kalkınma, altyapı iyileştirmeleri ve sosyal politikalarla Türkiye’yi daha güçlü ve ilerleyen bir ülke haline getirmekteki kararlılığınız her zaman ilham verici olmuştur. Bu yeni dönemde, Türkiye’mizin istikrarı ve istikbali için ve Türkiye’yi daha da ileriye götürmek için özveriyle çalışacağınıza olan inancımız tamdır. Sizlerin liderliği altında, Türkiye’nin ulusal birlik ve dayanışma içinde daha da güçleneceğine, demokrasi ve insan haklarının her zaman olduğu gibi korunacağına ve milletimizin refahının artırılacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Kassanov, “Sizlerin liderliğinizde Türkiye, bölgesel ve uluslararası arenada etkisini artırmış, barış ve istikrarın sağlanması için aktif bir rol üstlenmiştir. 21’ci yüzyıl "Türkiye Yüzyılı" olacaktır. Türk halkı bu yüzyıla mutlu, gururlu, başı dik ve hak ettiği değeri görerek girdi. Sizlerin Türkiye’mize kattıklarınızla bugün güven ve huzur içinde yaşayan bir toplumuz. Bu değerli katkılarınızı takdir ediyor ve uluslararası alanda liderlik sergilemeye devam etmenizi diliyorum. 28 Mayıs tarihinde alınan zafer aynı zamanda Türkiye Yüzyılının da başladığının tescilidir. Sizin, ülkemize ve halkınıza olan bağlılığınızı, devlet adamlığı vasıflarınızı ve liderlik becerilerinizi bir kez daha kanıtladınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak görev sürenizde başarılarınızın devamını ve Türkiye’nin daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Bizler Ahıskalı Türkler olarak, Size bir kez daha tebriklerimizi sunuyor, yeni dönemdeki çalışmalarınızda başarılar diliyor ve Türkiye’nin yönetimindeki vizyonunuzla ilerlemeye devam edeceğinize olan güvenimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.