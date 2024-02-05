AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı olarak bir mesaj yayımladı. Başkan Makas, mesajında, "Bugün, Türkiye’yi derinden sarsan depremin üzerinden tam bir yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan bu doğal afet, Ülkemizde önemli etkiler bırakmış ve yüreklerimizi sarsarak, yaşamımızın bir dönemini acıyla hatırlamamıza neden oldu” dedi.

’Devletimiz, milletimizle omuz omuza mücadele etti’

Devletin ve milletin birlikteliği ve kenetlenmesine vurgu yapan Başkanı Makas, “Geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan doğal afetlerden biri olan ve ülkemizi derinden etkileyen “Asrın Felaketi” devletimizin ve milletimizin birlikteliği ve kenetlenmesiyle ’asrın birlikteliğine’ dönüştü. Yaşanan felaket, ülkemizin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkardı. Bu zorlu süreçte devletimiz, milletimizle omuz omuza mücadele etti ve felaketin yaralarını sarmak adına büyük bir dayanışma sergiledi. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımız, depremin ardından başlatılan onarım çalışmalarında var gücüyle çalışarak deprem şehirlerimizi yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Miraç Kandilini kutlayarak, depremden etkilenen tüm vatandaşlara başsağlığı ve sabır dileyen Başkan Makas, "AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı olarak, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni en içten dileklerimizle kutlarken, Kandil vesilesiyle yüce Allah’a tüm insanlık için hayırlar diliyor, depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi özlem ve saygıyla anıyor, depremin etkisi altında kalan tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.