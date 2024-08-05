Başkan Ramazan Ömeroğlu Tavşancıl Sahilinde Piknik Yapan Vatandaşlarla BuluştuKOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Tavşancıl Sahili'nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Yaz mevsiminin en güzel günlerinden birinde gerçekleşen buluşmada, Başkan Ömeroğlu vatandaşlarla sohbet edip, onların taleplerini dinledi.

Ömeroğlu, vatandaşlarla birlikte vakit geçirerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve onların istekleri doğrultusunda yapılacak projelerden bahsetti. Piknik yapan aileler, Başkan Ömeroğlu’nun samimi yaklaşımından memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Başkan Ömeroğlu, sahilde yürüyüş yaparak vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Park ve bahçe düzenlemeleri, sahil temizliği ve sosyal alanların kullanımı gibi konularda vatandaşların görüşlerini aldı. Başkan, “Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmek, onların görüş ve önerilerini dinlemek bizim için çok önemli. Bugün burada halkımızla güzel bir gün geçirdik. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor” dedi.

Belediye Başkanı'nın sahilde vatandaşlarla bir araya gelmesi, halkla iç içe olmanın ve sorunları yerinde dinlemenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.