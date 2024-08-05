Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet beton direğe çarptı; sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza saat 05.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Hüseyin S. (20) yönetimindeki 16 BJH 806 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet beton direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen sürücü yoğun bakıma alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: İbrahim uslu