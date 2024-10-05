Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, göreve geldikleri gün başlattıkları hasta nakil ambulansı için düzenlenen bağış kampanyasında toplanan miktarı açıkladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimini kazanan Özel, tebrik için çiçek göndermek yerine ilçenin ihtiyaçlarına yönelik bir kampanya düzenlemişti.

Başkan Özel, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Gelenekte çiçek göndermek vardır, ancak acil ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Bu nedenle ilçemize bir hasta nakil ambulansı kazandırmak için kampanya başlattık" dedi.

Açıklamalarında, belediye bünyesinde şartlı bağış hesabı açıldığını belirten Özel, bugüne kadar toplanan net tutarın 458 bin 604 lira olduğunu açıkladı. Başkan Özel, "Kampanyamızı hızlı bir şekilde tamamlayarak hasta nakil ambulansını halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.