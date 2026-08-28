

Sultan Su İnegölspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Eskişehirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

İki takımın sezon öncesindeki son hazırlık maçı, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.30’da Eskişehir Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşmanın yayın haklarıyla ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İstikbal TV’nin, Eskişehirspor-İnegölspor hazırlık maçının yayın haklarını 1 milyon 26 bin TL karşılığında satın aldığı öne sürüldü.

YouTube’dan canlı yayınlanacak

İddianın doğru olması halinde mücadele, İstikbal TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Hazırlık karşılaşması için konuşulan 1 milyon TL’yi aşan yayın bedeli, sezon öncesi bir hazırlık maçı için öne sürülen rakam nedeniyle dikkat çekti.

Söz konusu yayın bedeliyle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.