Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, umre ziyaretlerini tamamlayarak kutsal topraklardan dönen vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, umre ziyaretini gerçekleştiren hemşehrilerini evlerinde ziyaret ederek onların mutluluklarına ve heyecanlarına ortak olmaya devam ediyor. Başkan Özlü, son olarak beraberindeki heyetle birlikte umre ibadetlerini yaparak yurda dönen vatandaşların evlerine misafir oldu. Hemşehrilerinin yapmış olduğu umre ziyaretinin makbul olmasını Allah’tan niyaz eden Başkan Özlü, "Allah, tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes topraklara adım atarak umre ziyaretini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yüce mevla, hemşehrilerimizin yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Kutsal topraklardan aldıkları feyzi ve bereketi ömür boyu sürdürmeyi ve hac farizasını da yapmayı rabbimiz kendilerine nasip eylesin" diye konuştu.