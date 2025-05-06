Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranı son 15 günde yaklaşık yüzde 4 yükselse de geçen seneki oranların çok altında kaldı. Geçen sene Mayıs ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 98.2 iken bu sene 5 Mayıs itibariyle barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 54.32'ü gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanması yönünde çağrı yaparken, "Alınacak basit tedbirler yaz aylarında sıkıntı yaşanmasının önüne geçebilir. Barajlarımız yüzde 54 dolu olsa da tasarruflu davranmak zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA