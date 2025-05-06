Bu başarı, Çilek’in üretim süreçlerindeki verimliliği artırmaya yönelik stratejik çalışmalarının ve yalın üretim uygulamalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Proje kapsamında israflar detaylı bir şekilde analiz edilerek yalın üretim araçlarıyla ortadan kaldırıldı; üretim süreçleri daha çevik, sistematik ve sürdürülebilir hale getirildi.

Yalın üretim, değer yaratmayan her türlü israfı ortadan kaldırmayı, süreçleri sadeleştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim felsefesidir. Çilek, bu yaklaşımı benimseyerek üretimden sevkiyata kadar tüm operasyonlarını yeniden yapılandırmakta; israfı minimize ederken kalite, hız ve müşteri memnuniyetinde maksimum faydayı hedeflemektedir.

Yalın üretim sayesinde sadece maliyet avantajı sağlanmakla kalınmamakta; aynı zamanda çalışan katılımı artırılmakta, problem çözme kültürü teşvik edilmekte ve organizasyonel çeviklik güçlendirilmektedir. Bu çerçevede alınan ödül, Çilek’in yalın dönüşüm yolculuğundaki kararlılığının ve operasyonel mükemmellik vizyonunun güçlü bir göstergesidir.

ÇİLEK HAKKINDA

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.