Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Anadolu temasları kapsamında daha önce Kağıthane'de kaymakam olarak görev yapan valileri ziyaret etti.

Başkan Öztekin, önceki dönemde Kâğıthane Kaymakamlığı görevinde bulunan ve şuan Trabzon Valisi olarak görev yapan Tahir Şahin'i Trabzon'da makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Öztekin, Vali Şahin'e yeni görevinde başarı temennilerini iletti. Ziyaret sırasında çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. Trabzon programı kapsamında Vali Tahir Şahin ile birlikte şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Öztekin, vatandaşlarla bir araya geldi. Program çerçevesinde Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl de ziyaret edildi.

Trabzon temaslarının ardından Giresun'a geçen Başkan Öztekin, yine önceki dönemde Kâğıthane Kaymakamı olarak görev yapan ve şu anda Giresun Valisi olan Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti. Ziyarete Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara da eşlik etti. Başkan Öztekin, Vali Koç'a görevinde muvaffakiyetler dileyerek iyi temennilerini iletti. Giresun programı kapsamında şehirde çeşitli temaslarda bulunan Başkan Öztekin ve Vali Koç, vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Giresun'un doğal güzelliklerinden Kuzalan Şelalesi de ziyaret edildi.