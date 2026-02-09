Mattia Ahmet Minguzzi vefatının 1'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Ahmet Minguzzi'nin mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Mezarlıkta bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak Ahmet Minguzzi için dua etti. Duygusal anların yaşandığı anmada, Yasemin Minguzzi gözyaşlarına hâkim olamadı.

Oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Yasemin Minguzzi 'Dün Sultanahmet'teydik. Bu sabah da kilisede bir tören oldu. Şimdi buradayız. Bir yıl geçti ama dünkü gibi, çok acı çekiyoruz. Bütün mağdur aileler öyle, biz artık yaşayan ölü olduk. Bir yıl içinde çok mağdur aile ile tanıştık. Sesini duyuramayan da var. Onlar da bana ulaşıyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama büyük bir mücadele. İnfaz yasasının çıkmasını bekliyoruz, başka çocuklara zarar gelmesin. Bunun için savaşmaya devam edeceğim, hiç durmayacağım. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Durmak yok' dedi. Ahmet Minguzzi için düzenlenen anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.