İstanbul, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve alçak bulutlarla birlikte eşsiz manzaralara sahne oldu. Gün doğumuyla beraber şehrin simge noktaları, bulutların üzerine çıkarak adeta gökyüzünde süzülen yapılar gibi göründü. Ortaya çıkan görüntüler, İstanbul'un farklı bir yüzünü gözler önüne serdi.

Üsküdar'da Küçük Çamlıca Tepesi'nde bulunan Çamlıca Kulesi, sis tabakasının arasından yükselen siluetiyle dikkat çekti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünde oluşan sarı ve turuncu tonlar, kulenin çevresini adeta bir tabloya dönüştürdü. Şehrin büyük bölümü bulutların altında kalırken, Çamlıca Kulesi ile birlikte gün doğumu manzarası eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir'de yer alan İstanbul Finans Merkezi çevresinde kaydedilen görüntülerde ise yüksek yapılar sis denizinin içinde kayboldu. Modern mimarisiyle öne çıkan finans merkezinin kuleleri, bulutların arasından kısmen görünerek etkileyici bir atmosfer oluşturdu. Sisle bütünleşen yapılar, kentin masalsı karelerle yansıttı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş-Levent hattında bulunan gökdelenler de yoğun sisin etkisiyle farklı bir manzaraya büründü. Bulutların şehir seviyesine kadar inmesiyle birlikte gökdelenlerin üst katları adeta gökyüzünde yükseliyormuş izlenimi verdi. Sabah ışıklarıyla birleşen sis, Levent siluetini kartpostallık görüntülere dönüştürdü.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde İstanbul, sis ve gün doğumunun oluşturduğu görsel şölenle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şehrin hem tarihi hem modern yapıları, bulutların üzerinde aynı karede buluşurken, İstanbul'un her sabah yeniden doğan bir şehir olduğu bir kez daha ortaya çıktı.