2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Çorlu'nun yeni nüfusu 306 bin 939 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 300 bin 296 olan Çorlu nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ADNKS 2025 yılı verilerine göre 6 bin 645 kişi artarak 306 bin 939 kişiye ulaştı. Çorlu'nun nüfus artış oranı yüzde 2,21 olarak ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın 1 milyon 187 bin 162 olan nüfusu ise 21 bin 279 kişi artarak 1 milyon 208 bin 441 oldu. Bir Tekirdağ'ın büyümesi ile yılda yüzde 1,79 olarak belirlendi.

Çorlu 306 bin 939 kişilik nüfusu ile Tekirdağ'ın en kalabalık ilçesi olurken diğer ilçelerdeki nüfus sayıları ise şu şekilde kaydedildi: Çorlu: 306 bin 939, Süleymanpaşa: 226 bin 582, Çerkezköy: 223 bin 975, Kapaklı: 152 bin 509, Ergene: 68 bin 648, Saray: 51 bin 468, Malkara: 50 bin 123, Şarköy: 34 bin 458, Marmaraereğlisi: 33 bin 623, Muratlı: 30 bin 410, Hayrabolu: 29 bin 706 kişi olarak kaydedildi.

TÜİK ADNKS verilene göre Çorlu'n un mahalle bazlı nüfusu da açıklandı. Buna göre 43 bin 51 kişilik nüfusu ile Şeyhsinan Mahallesi Çorlu'nun en kalabalık mahallesi olurken 66 kişilik nüfusu ile

Maksutlu Çorlu'nun nüfusu en az olan mahallesi oldu.

31 Aralık 2025 tarihi itibariyle Çorlu'nun mahalle bazlı nüfusu ise şu şekilde ortaya çıktı: Alipaşa Mahallesi 10 bin 981, Cemaliye Mahallesi 9 bin 851, Çobançeşme Mahallesi 16 bin 88, Cumhuriyet Mahallesi bin 33, Deregündüzlü Mahallesi 83, Esentepe Mahallesi 15 bin 204, Hatip Mahallesi 10 bin 34, Havuzlar Mahallesi 11 bin 800, Hıdırağa Mahallesi 8 bin 674, Hürriyet Mahallesi 18 bin 233, Kazımiye Mahallesi 11 bin 444, Kemalettin Mahallesi 17 bin 441, Maksutlu Mahallesi 66, Muhittin Mahallesi 38 bin 621, Nusratiye Mahallesi 21 bin 631, Önerler Mahallesi 6 bin 834, Reşadiye Mahallesi 34 bin 37, Rumeli Mahallesi 12 bin 633, Şahpaz Mahallesi 509, Sarılar Mahallesi 374, Şeyhsinan Mahallesi 43 bin 51, Seymen Mahallesi bin 43, Silahtarağa Mahallesi 2 bin 955, Türkgücü Mahallesi bin 100, Yenice Mahallesi 2 bin 314, Zafer Mahallesi 10 bin 950.