Çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve sosyalleşmeleri amacıyla hayata geçirilen ilçenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi'nde yer alan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, çocuklar kadar ailelerden de tam not alıyor.

Ev ödevinden etkinliğe

Her gün saat 12.00 - 18.00 arası minik ziyaretçilerini ağırlayan Çocuk Kütüphanesi, çocukların okuldaki ödevlerine yardımcı olmak için ev ödevi saati düzenliyor. Ardından çocukların okuldaki derslerini pekiştirmek için test çözmelerine de katkıda bulunuluyor.

Kütüphanede bir gün kitap okuma saati bir gün de akıl zeka oyunları olmak üzere dönüşümlü olarak her gün 15.00 17.00 saatleri arasında günün etkinliği gerçekleştiriliyor. Çocuklar ahşap boyamadan anahtar yapımına, squshi yapımından üç boyutlu bayrak yapımına birbirinden farklı etkinliklerle el becerilerini geliştirirken keyifli zaman geçiriyor.

'Çocuklarımız her şeyimiz'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'Kütüphanemiz miniklerimize hizmet eden, çocuklarımızın okuldaki gördüğü dersleri pekiştiren Sultangazi'nin ilk ve tek çocuk kütüphanesi. Miniklerimiz eğlenirken öğreneceği, kaliteli vakit geçirebileceği etkinliklerle motor becerilerini geliştirmenin yanı sıra yaşıtlarıyla da vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buluyor. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın daima yanındayız. Onlar bizim yarınlarımızın teminatı, ülkemizin geleceği' diye konuştu.