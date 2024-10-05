Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" sloganıyla mahalle buluşmalarına başladı. Bu kapsamda ilk durak olarak Çalı Mahallesi'ni seçen Başkan Özdemir, vatandaşların taleplerini dinleyerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Katılımcı belediyeciliği teşvik etme amacı güden Başkan Özdemir, toplamda 64 mahallede buluşmalar gerçekleştirecek. Çalı Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve mahalle muhtarı Kaan Doğan ile birlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gün boyunca karavanda vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, talepleri not aldı.

Başkan Özdemir, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Hizmetlerimizi artıracağız. Ortak akılla birlikte yöneteceğiz ve kentimizin geleceğine birlikte karar vereceğiz" dedi. Çalı Mahallesi’ni gezerek ihtiyaçları incelediklerini belirten Özdemir, "Yavaş yavaş hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Tüm mahallelerde vatandaşlarla buluşma sözü veren Başkan Özdemir, "Herkesin görüşme talepleri var. Kendinizi yormayın, biz mahallenize geliyoruz" diyerek sorunları yerinde görerek çözmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Çalı Mahallesi'ndeki etkinlikte, Almanya'nın Schweinfurt Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Rethschulte de bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Nilüfer Belediyesi ile gençlik değişim programı ve temiz enerji konularında işbirlikleri ele alındı.