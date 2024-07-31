Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede kurulan mahalle kadın derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Kadınların sosyalleşmesi, mahalle kültürünün yaşatılması, üretimde yer almaları ve kadın istihdamının desteklenmesi gibi amaçlarla düzenlenen buluşma, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve 37 mahalle kadın derneğinin temsilcisi katıldı.

Toplantıda, Başkan Özdemir, derneklerin mahallelerde daha etkin olmaları için üye sayılarını artırmaları gerektiğini vurguladı. Nilüfer’de kadınlara, çocuklara, gençlere ve dezavantajlı gruplara büyük önem verdiklerini belirten Özdemir, bu doğrultuda kadın örgütlenmelerini desteklemeye, büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Özdemir, kadınların ekonomik gelir elde etmelerini ve daha rahat, özgür bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Mahalle kadın derneklerine mekan sağlamaya çalıştıklarını ve onların taleplerine cevap vermeye özen gösterdiklerini de ekledi.

Mahalle kadın derneklerinin güçlü olması gerektiğinin altını çizen Başkan Özdemir, dernek temsilcilerine özverili çalışarak üye sayılarını artırmaları çağrısında bulundu. "Bir mahallede kadın derneği varsa, onun binlerce üyesi olmalı. Kadın derneklerini büyütün, çünkü büyüten büyür. Siz büyüdükçe etki alanınız genişler ve herkes sizin yanınızda olmak ister. Mahallelerinizde çok kuvvetli olun, iletişim kurmadığınız kadın kalmasın," dedi.

Kadınların çalışma hayatında yer alması ve sosyalleşebilmeleri için kreş yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, “Bir kreşimizi 11 Eylül’de açmayı hedefliyoruz. Bu yıl 5 kreşin temelini atacağız ve önümüzdeki yıl Eylül ayında 700-800 çocuğa bakım sağlayacağız. Beş yılın sonunda 15-20 kreş, kadınların özgürleşmesi için devreye girmiş olacak,” diye konuştu.

Toplantıda, mahalle kadın derneklerinin temsilcileri de söz alarak öneri ve taleplerini dile getirdiler. Görüşme, interaktif bir şekilde gerçekleşti ve Nilüfer’in gelişimi için çeşitli düşünceler paylaşıldı.